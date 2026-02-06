Aydın’da seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bir ağaç, seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağacın üzerine devrildiği otomobilde sıkışarak yaralanan iki kişi, ekipler tarafından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatleri sıralarında Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde bulunan Cihanoğlu Cami Külliyesi önünde meydana geldi.

Aşırı yağış nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu kökünden sökülen yol üzerindeki bir ağaç, o sırada seyir halinde olan A.D. yönetimindeki 09 EP 809 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışarak yaralanan A.D. ile eşi A.D., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.