Aydın’da silah kaçakçılığı operasyonu: Evden tabanca, mermi ve maymun çıktı

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen İ.Ö’nün evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 383 mermi ve başkasına ait kimlik bilgilerinin yer aldığı sahte sürücü belgesi bulundu.

Aramada ayrıca vervet cinsi bir maymun da bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.