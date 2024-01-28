Aydın’da silahlı kavga: 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi çıkan arbede sırasında yaralandı.



Olay, Hasan Efendi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında sabaha karşı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanında iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada bir kişi belindeki silahı çıkartarak etrafa ateş etti.

Bölgeye yakın olan ve silah seslerini duyan çarşı ve mahalle bekçileri hızla olaya müdahale edip, şahsın elinden silahı aldı.

Silahtan çıkan kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken, çıkan arbedede 2 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.