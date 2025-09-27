Aydın’da silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan 2 kişi vuruldu

Aydın’da silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan 2 kişi vuruldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Erol H. (32) ile Ekrem B. (38) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle sabah saatlerinde tartışma çıktı. Akşam saatlerinde Ekrem B.’nin kahvehanede oturduğunu öğrenen Erol H., evden pompalı tüfeği alarak yanına gitti. Erol H., burada silahı Ekrem B.’ye doğrultup, ateşledi. Silahtan çıkan saçmalar, kahvehanenin yanında bulunan marketin sahibi Mehmet Gökdağ (54) ve müşterisi Erkan Şekerci’ye (30) isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Erol H. ise olay yerinden kaçtı. Olaydan yara almadan kurtulan Ekrem B., şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.