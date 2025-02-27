Aydın’da silahlı saldırıya karışan 3 şüpheli tutuklandı

Aydın’ın Söke ilçesinde İl Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ KOM S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri tarafından şahısların ikamet ve araçlarına yönelik silahlı eylemde bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, s¸ahısların ikamet ve arac¸larına yo¨nelik silahlı eylemde bulunan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda E.A., A.O¨. ve Y.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.