Aydın’da şüpheli kadın ölümü: Üniversite öğrencisi, arkadaşının evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Melisa Şengül, arkadaşlarının evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Orta Mahalle 215 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden Melisa Şengül, iddiaya göre arkadaşları K.E. (21) ve A.Ş. (21) ile alkol aldı, alkol aldıktan sonra uyudu.

Daha sonra uykudan uyanan K.E. ve A.Ş, arkadaşları Şengül’ün hareketsiz bir şekilde yattığı gördü.

Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Şengül'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı

K.E. ve A.Ş’yi ifadelerine başvurmak üzere emniyete götüren polis, olay ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.