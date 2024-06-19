Aydın’da tarım alanına yeni bir JES daha: Bir şirket tüm ilçeyi kuruttu

Erdoğan’la yakın ilişkileri bulunan Hanefi Öksüz’ün sahibi olduğu Kipaş Holding’e bağlı şirket, Aydın Germencik ilçesini yok etmekte kararlı. Şirket, bölgede tarım arazileri üzerine jeotermal kaynak aramak için çalışma başlattı.

Aydın’ın jeotermal enerji santrallarıyla (JES) başı dertte. Kentte yaklaşık 40’a yakın JES bulunuyor. Tarım, orman ve yaşam alanların tam ortasına kurulan projelere her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Kentte en çok jeotermal çalışması Germencik’te yapılıyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Mehmet Hanefi Öksüz’ün sahibi olduğu Kipaş Holding’e bağlı şirketler ise adeta ilçeyi yok etmeye çalışıyor.

Germencik Çevre Platformu’nun aktardığı bilgilere göre; ilçede 21 tane JES projesi bulunuyor. Bu santrallardan 10 tanesi Kipaş Holding’in şirketlerine ait. Bu şirketlerin ise yüzden fazla sondaj kuyusu bulunuyor.

TARIM ARAZİLERİ YİNE HEDEFTE

Şimdi de Kipaş Holding’e ait Maren Maraş Elektrik Üretim şirketi tarafından ilçede yeni jeotermal kaynak aramak için çalışma başlatıldığı ortaya çıktı. Şirket, iki ayrı projeyi Bakanlığa sunarak çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatılması için talepte bulundu. ÇED dosyalarında yer alan bilgilere göre; şirket Çamköy ve Bozköy mahallesinde 7 bin 745 hektarlık tarım arazilerinde çalışma yapmak istiyor. İki projenin toplam bedeli ise 18 milyon TL olarak planlandı.

,JES DEĞİL YAŞAMAK İSTİYORUZ

44 bin 793 nüfuslu ilçe, yaşamını tarım üzerinden geçiriyor. İlçede zeytin, incir, pamuk gibi birçok tarımsal ürün üretiliyor. İlçede kurulan jeotermal faaliyetler sonrası ise tarımsal faaliyet bitme noktasına geldi. Öte yandan 2022 yılında ise arazilerde oluşan dev çatlaklar meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan heyetin yaptığı araştırmada, ‘çatlağın su çekilmesinden kaynaklı ‘kuraklık’ nedeniyle olduğu belirlendi.

Germencik Çevre Platformu Başkanı Halil Çetinkaya, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Şirket ilçemize çökmüş durumda. Germencik’i yok etmekte kararlılar. İlçemizde tarım bitmiş durumda. Meyve ve sebzelerim artık ne verimli ne de kaliteli. İnsan sağlığı kötüye gidiyor. Havamız çok kötü. Bilimsel veriler de bunu söylüyor. Bu yaşananlara rağmen yeni projeler yapılmak isteniyor. Davalar açıyor, kazanıyoruz ama fayda etmiyor. Bölge halkı olarak JES değil yaşamak istiyoruz. Tüm bunlara rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz. Yılmayacağız. İlçemizi koruyacağız” diye konuştu.