Aydın’da termometreler 44 dereceyi gördü

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da, termometreler 44 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar ise gölge alanlara ve parklara sığındı.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarında artış yaşanırken, Aydın’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Temmuz ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 37 derece olan Aydın’da termometreler 44 dereceyi gösterdi. Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan termometre 44 dereceye ulaşırken, vatandaşlar ise adeta sığınacak gölge aradı. Güneşten korunmak isteyen birçok vatandaş, park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar mevsim normalleri üzerinde olacağı tahmin edilirken, birçok vatandaş hissedilen hava sıcaklığının 50 dereceleri bulduğunu ifade etti. Kimi vatandaşlar şemsiye ile güneşten korunmaya çalışırken kimi vatandaşlar da şapka veya kendi imkanları ile güneşten korunmaya çalıştı. Ayrıca bazı vatandaşlar da süs havuzunda elini yüzünü yıkayarak serinlemeye çalışırken, bazı vatandaşlar da cami avlularında yatarak serinledi.

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere il genelinde artan hava sıcaklıkları sebebiyle uzmanlar ise vatandaşları mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.



Hissettiğimiz 50 dereceden fazla"

Hissedilen sıcaklığın ise 50 derece olduğunu ifade eden vatandaşlardan Nevzat Tiryaki; "Aydın çok sıcak memleket. Bu sıcakta işi olmayan pek çıkmamasını tavsiye ediyorum. Aydın’ın kışı da pek soğuk geçmiyor, kısa kollu ile gezebiliyoruz. Termometreler 43-44 dereceyi gösteriyor ama biz daha fazla sıcak hissediyoruz. Dışarı fazla çıkmasın vatandaşlarımız. Hissettiğimiz derece gerçekten 50 dereceden fazla" dedi.



Klimalar yetmiyor bu sıcağa"

Geçtiğimiz yıllara göre bu sene daha fazla sıcak olduğunu belirten vatandaşlardan Ali Yandım ise "Aydın bu sene çok sıcak oldu. İnsanı bunaltan bir hava var. O da Allahü tealanın takdiri tabi. Sıcak olmazsa karpuzumuz meyvemiz olmaz. Sıcak olduğu bir yandan iyi oluyor ama 45 derece ama bizim hissettiğimiz 50 derece oluyor. Sıcaktan dışarı çıkamıyoruz genelde akşamları çıkıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ağaçların altına gölgeye oturup serinlemeye çalışıyoruz. Evlerimiz çok sıcak klimalar bu sıcağa yetmiyor" dedi.