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Aydın’da THY eğitim uçağının düştüğü bölgede drone uçuşları yasaklandı

Ajans Haberleri
  • 22.08.2023 16:07
  • Giriş: 22.08.2023 16:07
  • Güncelleme: 22.08.2023 16:07
Kaynak: İHA
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Aydın’da THY eğitim uçağının düştüğü bölgede drone uçuşları yasaklandı

Aydın’da THY eğitim uçağının düşmesiyle ilgili inceleme başlatılırken, bölgede drone uçuşları yasaklandı.

Olay, saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, THY uçuş okulunun eğitim uçağı, kalktıktan kısa bir süre sonra Çeştepe Hayvan Pazarı ile havaalanı arasındaki yonca tarlasına düştü. Kazada uçakta bulunan Saygın Zibeller ile Murat Mocan yaralandı. ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirilirdi. 

Bu arada, uçak kazasının olduğu bölgede drone uçuşlarının yasaklandığı belirtildi. 

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