Aydın’da trafik güvenliği masaya yatırıldı

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında, kent genelinde trafik güvenliğine yönelik çalışmaların değerlendirildiği ’Trafik Güvenliği Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.



Aydın Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen ve Vali Yakup Canbolat’ın başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ve ilgili kamu kurumlarının müdürleri katıldı. Toplantıda, şehir içi ve şehirlerarası yollarda trafik güvenliğini artırmaya yönelik mevcut durumlar değerlendirildi, alınması gereken önlemler ele alındı. Kentteki trafik kazalarının azaltılması, yaya ve araç güvenliğinin sağlanması amacıyla kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Toplantıda ayrıca trafik eğitimlerinin yaygınlaştırılması, teknolojik altyapının geliştirilmesi ve vatandaş farkındalığının artırılması konuları da gündeme geldi.