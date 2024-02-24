Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Köşk ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Ovaköy Mahallesi sınırları içerisinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ.M. (40) idaresindeki 35 NK 078 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu G.G. yönetimindeki 35 AJP 809 plakalı tıra arkadan çarparken, Ç.Ç. idaresindeki 44 ACC 660 plakalı otomobil de 35 NK 078 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince 35 NK 078 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Mehmet Bayrak (37) isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü A.İ.M. ise Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı araç içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan A.İ.M. ve 44 ACC 660 plakalı otomobil sürücüsü Ç.Ç. ile yolcu konumunda bulunan E.Ç. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan A.İ.M.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.