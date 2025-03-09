Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aşağıkayacık Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Karakuş (71) yönetimindeki 09 TR 871 plakalı ticari araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin bahçesine girerek ağaca çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde araç içerisinde sıkışan Karakuş’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Karakuş’un cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.