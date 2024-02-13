Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.





Kaza, Mesudiye Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 45 ADR 437 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan B.G. isimli genç kıza çaptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen B.G. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza dolayısıyla kapanan yol kazaya karışan otomobilin olay yerinden kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.