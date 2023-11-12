Aydın’da trafik kazası: 1’i polis 3 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde sivil polis aracı ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 1’i polis 3 kişi yaralandı.

Kaza, Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 09 ACV 762 plakalı sivil polis aracı ile 35 AV 4447 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sivil polis aracı şoförü ile diğer otomobilde bulunan 2 kişi sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araçların içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 1’i polis 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.