Aydın’da trafik kazası: 2 ölü

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Aydın-İzmir kara yolu Kuyulu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler’den İncirliova istikametine hareket halinde olan 58 DU 250 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak kaldırımdaki bilgilendirme tabelasının direğine çarptı.

Yapılan ihbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Ömer Bütün (21) ile Atakan Özcan’ın (18) hayatını kaybettiği belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.