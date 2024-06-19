Aydın’da trafik kazası, 21 yaşındaki genç ağır yaralandı

Aydın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrik direğine çarpan Tofaş Marka otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaza öğlen saatlerinde Akçaköy Koçak yolu Çalıkahve Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Akçaköy istikametinden Köşk istikametine seyir halinde olan F.K. yönetimindeki 09 U 6plakalı Tofaş marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken sürücüsü de ağır yaralandı. Yol kenarındaki tarlaya fırlayan sürücü çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri ile hastaneye kaldırıldı.