Aydın’da tren yayaya çarptı: 1 ölü

Aydın’ın Efeler ilçesinde trenin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybederken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Girne Mahallesi Girne Bulvarı üzerindeki hemzemin geçitte sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına İzmir-Denizli seferini yapan tren çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden ve kimliği henüz belirlenemeyen kadının cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle duran tren seferleri ise yapılan çalışmaların ardından yeniden normale döndü.



Kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Meydana gelen kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde kadının hemzemin geçide yaklaştıktan sonra hızla yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada trenin çarptığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.