Aydın’da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde trenin çarptığı kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Atça Mahallesi demiryolu hemzemin geçitte saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işitme ve konuşma engelli olduğu iddia edilen Abdullah Bilgin’e, bariyerli hemzemin geçitten karşıya geçerken, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri trenin çarparak sürüklediği Bilgin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Trenin makinisti polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.