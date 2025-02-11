Aydın’da uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı

Aydın’ın dört ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen şahıslar jandarma tarafından yakalandı.



Karpuzlu, Koçarlı, Kuşadası ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda O.Ç, M.O.T, U.İ.T, N.İ, İ.G, M.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Sultanhisar’da M.A. isimli şüpheli şahsın üzerinden 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.