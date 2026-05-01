Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 37,5 gram metamfetamin ve hassas terazi ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen Y.G., İ.Ö. ve M.A.’yı teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin kullandığı otomobil, dün gece İzmir’den Aydın’a dönerken Efeler ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 37,5 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli, tutuklandı.