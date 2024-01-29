Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Aydın’ın Didim ve Karpuzlu ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları çerçevesinde 6 şüpheli gözaltına alındı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Peş peşe yaptığı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan jandarma ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Didim ve Karpuzlu ilçelerinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar çerçevesinde, E.S., E.K., O.S., M.E., U.T. ve Y.K. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.