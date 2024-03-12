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Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 12.03.2024 10:38
  • Giriş: 12.03.2024 10:38
  • Güncelleme: 12.03.2024 10:38
Kaynak: İHA
Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Aydın’ın Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve satışı ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde; Kuşadası ilçesinde N.E., S.Ş. ve S.T. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nazilli’de de G.D., O.Ö. ve M.Ö. ile Kuşadası’ndaki 3 şüphelinin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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