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Aydın’da uyuşturucudan 26 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 05.08.2023 11:43
  • Giriş: 05.08.2023 11:43
  • Güncelleme: 05.08.2023 11:44
Kaynak: İHA
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Aydın’da uyuşturucudan 26 şüpheli yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son dönemde yapılan çalışmalar çerçevesinde 26 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yürütülen ve son dönemde yapılan çalışmalar çerçevesinde 26 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların üzerlerinde, ev ve eklentilerinde yapılan aramada; bin 689 gram metamfetamin, 517 gram kubar esrar, 97 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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