Aydın’da yağışlı hava devam edecek

Aydın’da hafta sonu aralıklarla etkili olan yağışlı havanın bugün akşam saatlerinden sonra tekrar etkisini göstermesi bekleniyor.



Aydın’da hafta sonu yağışlı hava il merkezinde ve ilçelerde aralıklarla etkisini gösterdi. Dün Aydın’da parçalı bulutlu bir hava görülürken, bugün akşam saatlerinden itibaren yağışların tekrar etkili olması bekleniyor.

Aydın’da havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Çarşamba parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı, Perşembe ve Cuma ise parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.