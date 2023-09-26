Aydın’da yağışlı hava etkili olacak

Aydın’da Perşembe gününden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Aydın’da uzun süredir etkisini sürdüren sıcak hava, yerini yağışlı ve serin havaya bırakacak.

Yağışla birlikte sıcaklık değerlerinde 5-6 derece düşüş yaşanacak.

Meteoroloji verilerine göre Aydın’da havanın yarın parçalı bulutlu, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Sıcaklık değerlerinin ise Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.