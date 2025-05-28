Aydın’da yağışlı hava etkili olacak

Aydın’da iki günlük aranın ardından yarından itibaren yağışlı havanın tekrar etkili olması bekleniyor.

Aydın’da geçtiğimiz Pazartesi günü aralıklarla etkili olan sağanak yağışlı havanın ardından, yağışların yarından itibaren başlayarak 3 gün boyunca zaman zaman etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Aydın’da havanın bugün parçalı ve az bulutlu, yarın Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Cumartesi parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Pazar parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. 30 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarında da 5 derece düşüş bekleniyor.