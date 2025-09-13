Aydın’da yangın; 5 kişi dumandan etkilendi

AYDIN’ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın bugün saat 14.00’te Ortaklar Mahallesi Ünlü Sokakta bulunan apartmanın birinci katında iddiaya göre klimadan çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen ev sahipleri Halil Arkun, Arzu Arkun Atatürk Devlet Hastanesi’ne; üst katta yaşayan Büşra Günay, Elifnaz Günay ve Melis Hilal Günay ise Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın sebebiyle evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera:Melek FIRAT/AYDIN,(DHA)