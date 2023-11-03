Aydın’da yarın fırtına bekleniyor

Aydın’ın orta ve batı kesimlerinde yarın rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.





Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra rüzgarın, orta ve batı kesimlerinde (Kuşadası, Didim, Söke, Germencik, Koçarlı, Karpuzlu, İncirliova, Merkez, Çine, Köşk, Sultanhisar ve Yenipazar) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.