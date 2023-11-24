Aydın’da yarın fırtına bekleniyor

Aydın’da yarın öğlen saatlerinden sonra beklenen fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “25.11.2023 Cumartesi öğle saatlerinden sonra rüzgarın güney-güneybatı yönlerden fırtına (50-75 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.