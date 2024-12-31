Aydın’da yeni yılın ilk gününde yağış beklenmiyor

Aydın’da 2025 yılının ilk gününde yağış beklenmezken, iç kesimlerde ve sabah saatlerinde sisli havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yılbaşında ve 2025 yılı ilk günlerinde bölgemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı, genellikle az bulutlu, iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu bir havanın etkili olması bekleniyor. 2025 yılının ilk günü bölgemizde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının, bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın yeni yılın ilk günlerinde hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Aydın’da havanın Az bulutlu gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri puslu ve yer yer sisli olacağı tahmin ediliyor” denildi.