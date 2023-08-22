Aydın’da yüksek nem

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, nem oranındaki artış da cadde ve sokakları boşalttı. Hafta boyunca devam edecek olan bölgede nem oranın yüzde 70’e yaklaşacağı belirtildi.



Aydın genelinde son haftalarda hava sıcaklıklarında 3-4 derecelik bir düşüş yaşansa da artan nem oranı ile birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceleri buluyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, artan nem oranları da adeta Aydın’ı esir alıyor. Yeni haftaya yüzde 60’ları bulan nem oranları ile başlayan Aydın’da hafta boyunca nem oranının yüzde 67’ye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji verilerine göre 23 Ağustos Çarşamba günü en yüksek hava sıcaklığının 39 derece olması beklenirken, en yüksek nem oranı ise yüzde 64 olacak. 24 Ağustos Perşembe günü en yüksek hava sıcaklığının 38 derece olması beklenirken, en yüksek nem oranı ise yüzde 67 olacak. 25 Ağustos Cuma günü en yüksek hava sıcaklığının 38 derece olması beklenirken, en yüksek nem oranı ise yüzde 67 olacak.