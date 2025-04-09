Aydın’da zirai don bekleniyor

Aydın’ın iç kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren hafif ve orta kuvvette zirai don bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Aydın’ın iç kesimlerinde hafif, yüksek kesimlerde orta şiddette zirai don hadisesi beklenmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir" denildi.