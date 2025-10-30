Aydın’daki jeotermal sondaj projesinde 3 km’lik tutarsızlık: Haritada farklı arazide farklı yerde

Aydın’ın Germencik ilçesindeki jeotermal sondaj projesinde büyük bir tutarsızlık ortaya çıktı. Bilirkişi raporu, şirketin dosyada gösterdiği kuyu yeriyle sahadaki gerçek konumun birbirini tutmadığını ortaya koydu. Şirketin dosyada gösterdiği kuyu ile sahadaki kuyunun birbirine 3 kilometre mesafede bulunduğu ve jeotermal sahasının tarım ve zeytinliklerin yanında olması dikkat çekti.

Kipaş Holding’e bağlı Maren Maraş Elektrik Üretim A.Ş.’nin Germencik Çamköy’de açmak istediği jeotermal arama kuyusu projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararı verdi. Bölge halkı bu karara dava açtı.

GERÇEKLE UYUŞMUYOR

Aydın 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada hazırlanan bilirkişi raporu; tarım, ekoloji ve deprem riski açısından ciddi eksiklikler tespit etti. Beş kişilik bilirkişi heyetinin dört üyesi projeyi uygunsuz buldu. Heyet, “Proje mevcut haliyle çevre ve insan sağlığı açısından sakıncalıdır” değerlendirmesinde bulundu. Bilirkişiler, şirketin proje dosyasında verdiği kuyu koordinatlarının arazideki gerçek yerle örtüşmediğini belirledi. Gerçek kuyunun, dosyada belirtilen noktadan yaklaşık üç kilometre doğuda bulunduğu tespit edildi. Bu farkın hem izin sürecini hukuken geçersiz kılabileceği hem de proje planlamasında ciddi belirsizlik yarattığı kaydedildi.

ZEYTİN KANUNU’NA AYKIRI

Keşif sırasında sondaj alanının incir bahçesi içinde, hemen bitişiğinde ise 1,5 hektarlık zeytinlik bulunduğu tespit edildi. Raporda, bu durumun 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı Kanunu’na aykırı olduğu belirtildi. Ayrıca, dosyada kuyu için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden alınmış herhangi bir resmî izin yazısına rastlanmadı.

Avukat Akın Yakan, şirketin mevzuatı hiçe saydığını belirterek şunları söyledi: “Şirket tamamen kendi keyfine göre hareket ediyor. Denetim eksikliği olduğu için bugün bu tabloyu yaşıyoruz. Bakanlık sahadaki uygulamaları yeterince denetlemiyor. Şirketler de kendi menfaatlerine uygun gördükleri noktayı seçip oraya kuyu açıyorlar. Bu kabul edilemez. Bilirkişi raporu da bunu açık biçimde ortaya koydu.”

Rapora göre proje sahası, İncirliova Fayı’na yalnızca iki kilometre mesafede bulunuyor. Uzmanlar, bu fayın 6,5 ila 7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini ve bölgedeki zeminin “kırıntılı ve zayıf” yapıda olduğunu belirtti. Jeofizik mühendisleri, sondaj kuyularının ve boru hatlarının mikrosismik hareketlerden etkilenme riski taşıdığını vurguladı.

∗∗∗

AKP’YE YAKIN İSİM

Aydın’da 40’a yakın JES bulunurken, bunların çoğu Kipaş Holding’e ait. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen iş insanı Mehmet Hanefi Öksüz’ün sahibi olduğu holdingin faaliyetleri, çevre kirliliği ve ekosistem üzerindeki yıkıcı etkiler nedeniyle uzun süredir eleştirilerin odağında. Raporda, “Yeni kuyular, bölgede artan kirliliği ve tarımsal baskıyı büyütmektedir” ifadeleri yer aldı.