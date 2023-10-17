Aydın’daki yangında üç iş yeri zarar gördü

Aydın’ın Efeler ilçesinde çıkan yangında üç iş yeri alevlerden zarar görürken, itfaiye ekiplerinin bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.



Yangın Ata Mahallesi 769 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahşap Atölyesi olarak kullanıla nbir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler iş yerine bitişik bir diğer ahşap atölyesi ve yemek firmasına ait iş yerine de sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri üç iş yerinde etkili olan alevlere müdahale etti. Yoğun dumanın etkili olduğu bölgede yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin iş yerlerinde söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



İşyeri sahipleri ve çalışanlar çalışmaları üzüntü ile izledi

Aydın’daki üç iş yerinde etkili olan yangını duyan sahipleri ve çalışanlar bölgeye geldi. Yangın çalışmalarını gözyaşları içerisinde izleyen iş yeri sahipleri ve çalışanlar söndürme faaliyetlerini üzüntü ile takip etti.