Aydın’ın adaylıktan çekilmesi bekleniyor

Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 30 Haziran’da yapılacak olağanüstü kongrenin ertelendiğini duyurdu. Genel Merkez’in itirazlarına rağmen Birol Aydın’ın aday olmasının parti içerisinde rahatsızlık yarattığı ve kongrenin birden fazla aday olması gerekçesiyle ertelendiği öğrenildi.

Parti içi muhaliflerin adayı Selman Esmerer adaylıktan çekilirken, Genel Merkez’in adaylığında uzlaştığı Mahmut Arıkan sessizliğini koruyor. Yeni kongre tarihi belirlenene kadar Aydın’ın adaylıktan çekileceği düşünülüyor.

Medyascope’de yer alan habere göre kongrenin ertelenmesinin asıl gerekçesinin Birol Aydın’ın adaylığını ilan etmesi olduğu öğrenildi. Aydın’ın, Genel Merkez’in “onayı ve izni” olmadan adaylığını ilan etmesinin parti içerisinde krize yol açtığı belirtildi. Genel Merkez yetkililerinin Aydın’dan adaylıktan çekilmesini istediği ancak Aydın’ın bunu kabul etmediği kaydedildi.