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Aydın’ın doğu ilçelerine zirai don uyarısı

Ajans Haberleri
  • 20.03.2024 14:45
  • Giriş: 20.03.2024 14:45
  • Güncelleme: 20.03.2024 14:45
Kaynak: İHA
Aydın’ın doğu ilçelerine zirai don uyarısı

Aydın’da yarın sabah saatlerinde itibaren üreticilere zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Bölgemizde hava sıcaklıklarında beklenen düşüş nedeniyle; 21 Mart 2024 Perşembe günü ilk saatlerden itibaren 24 Mart 2024 Pazar günü sabah saatlerine kadar, Aydın’ın doğu ilçelerinde (Bozdoğan, Buharkent, Çine, Karacasu, Kuyucak, Koçarlı, Köşk, Yenipazar) beklenen en düşük sıcaklığın 0 C derecenin altına inerek hafif zirai don olayı ve yüksek rakımlı yerlerde orta kuvvette zirai don olayı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. 

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