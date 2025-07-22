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Aydın’ın inciri pazar tezgahlarında 250 liradan satışa sunuldu

Ajans Haberleri
  • 22.07.2025 15:34
  • Giriş: 22.07.2025 15:34
  • Güncelleme: 22.07.2025 15:34
Kaynak: İHA
Aydın’ın inciri pazar tezgahlarında 250 liradan satışa sunuldu

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden biri olan Aydın’da incir sezonu başlarken, kentin verimli topraklarında yetişen taze incir pazar tezgahlarında kilosu 250 TL’den satışa sunuldu.

Aydın’ın en değerli meyvelerinden biri olarak bilinen incir, hem iç piyasada hem de ihracatta büyük ilgi görüyor. Özellikle Aydın ilinde ’sarı lop’ çeşidi ile bilinen incir, kalitesi ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olurken üreticisinin de yüzünü güldürüyor. Sezonun ilk hasadıyla birlikte tezgahlarda yerini alan incirin kilosu 250 TL’den alıcı bulmaya başladı. Aydın incirinin hem taze hem kuru haliyle Türkiye’nin dört bir yanına gönderildiğini dile getiren üreticiler, "Aydın’da incir sadece bir meyve değil, aynı zamanda kültürümüzün ve ekonomimizin bir parçasıdır" sözleriyle ürünün önemini vurgulayarak sezonun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundular.

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