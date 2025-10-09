Aydın’ın toprakları hedefte

Ege’nin bereketli toprakları, enerji projelerinin iştahı altında eriyor. İncir ve zeytin cenneti Aydın’da, kömür ocağı ve jeotermal sondaj kaynak arama projeleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, üç farklı proje için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreçlerini başlattı. Projelerin ortak noktası ise tarım arazilerinin ortasında olması.

Kentte yaklaşık 40 jeotermal enerji santralı bulunurken, yenileri için sıraya girildi. Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi’nde, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından jeotermal sondaj kaynak arama çalışması yapılması planlanıyor. Projede iki farklı bölgede toplam 11 sondaj kuyusu açılacak. Proje alanlarından biri Büyük Menderes Nehri’ne 1,7 kilometre, diğeri ise 2,9 kilometre uzaklıkta. Projenin maliyeti 437 milyon 573 bin 599 lira olarak açıklandı.

Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi’nde ise Maren Maraş Elektrik Üretim A.Ş. tarafından jeotermal sondaj kaynak arama çalışması yapılmak isteniyor. Arazide üç sondaj kuyusu planlanırken, proje 7 bin 745 hektarlık ruhsatlı alan içinde yer alan 1,1 hektarlık bir bölgede gerçekleştirilecek. Proje bedeli ise 9 milyon 700 bin TL. Proje sahibi Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kipaş Holding’e ait olan şirket yöneticisi Mehmet Hanefi Öksüz, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen bir isim.

KÖMÜR İÇİN TARIM GÖZDEN ÇIKARILACAK

Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi sınırlarında, Atılal Madencilik A.Ş. tarafından yeraltı kömür ocağı açılması hedefleniyor. Proje, 858 hektarlık ruhsatlı alan içinde yer alıyor. Bu bölgede 5,4 hektarlık bir alanda kömür çıkarma çalışmaları yapılacak. Yıllık üretim kapasitesi 200 bin ton olarak belirlendi. Proje alanı tamamen tarım arazisi niteliğinde. Çalışmalara başlamadan önce arazi sahiplerinden onay alınacağı veya satın alma yapılacağı belirtildi. Proje bedeli 9 milyon 720 bin lira olarak duyuruldu.