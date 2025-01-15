Aydınlatma direğine çarpan cipin sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA
Rize'de aydınlatma direğine çarpan cipin sürücüsü Resul K. (26) yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Rize-Güneysu kara yolu Akarsu mevkisinde meydana geldi.
Şehir merkezinden Güneysu ilçesi yönüne ilerleyen Resul K.’nin kontrolünü kaybettiği cip, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada cipin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Resul K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.