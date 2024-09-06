Aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Hatay’da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Antakya-İskenderun yolu Güzelburç Mahallesi mevkiinde yaşandı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat marka Egea model 31 AEG 744 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada şoför ve araç içerisindeki 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.