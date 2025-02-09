Aydınlatma şatafatı kamu zararı doğurdu

Menemen Belediyesi geçen yıl yerel seçimlerden hemen önce Çanakkale Asfaltı üzerindeki Menemen Otogarı mevkii için başlatılan battı çıktı inşaatı projesini tamamlayarak hizmete açtı.

Hizmete açılan kavşağa ve ana yol orta refüjünde bulunan alanda ve ilçe genelinde birçok noktada elektrik dağıtım şirketinin sorumluluğunda aydınlatma direkleri sökülerek yeni aydınlatma direkleri yerleştirildi.

Ancak yerleştirilen direkler için İzmir Aydınlatma Komisyonu’nun onay vermediği ortaya çıktı. Menemen Belediyesi 17 Ocak 2024 tarihinde ilçe genelinde 3 bin 302 elektrik direğini değiştirmek için talepte bulunurken, İzmir Aydınlatma Komisyonu şebeke varlıklarının en az 30 yıl süreyle kullanımının esas olduğunu belirterek aydınlatma direklerinin ekonomik ömrünü tamamlamadığı gerekçesiyle reddetti. Ayrıca 29 Ocak 2024 tarihinde bu elektrik direklerinin genel aydınlatma kapsamına da alınmayacağı ifade edilerek, direklerin değişiklik talebinin uygun olmadığı konusunda karar verildi. Menemene Belediyesi ise komisyonun reddetmesine rağmen ömrünü tamamlamayan elektrik direklerini kaldırdı ve yerlerine yeni aydınlatma direklerini yerleştirerek kamu zararı yarattı. Öte yandan özel imalat olan aydınlatma direklerinin tekniğe, mevzuata ve trafik güvenliğine uygun olmadığı da iddia edildi. Konu hakkında inceleme başlatan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi, Menemen Belediyesi’nden görüş istendiğini ancak herhangi bir yanıt alınamadığını açıkladı.

FATURA YURTTAŞA

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gülhan Gürler, “Elektrik Piyasası Kanunu’na göre; genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri, yurttaşların elektrik faturalarına eklenen belediye tüketim vergisinin aktarılması sırasında, o belediye sınırları içindeki genel aydınlatma bedelleri kesilerek, elektrik dağıtım şirketlerine aktarılmaktadır” dedi.