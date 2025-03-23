Aydınlı çiftçilerden İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı traktörlü eylem!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanma kararının ardından tepkiler yükseliyor.

Aydın'da çiftçiler, tutuklama kararını protesto etti. Onlarca çiftçi traktörlü eylem yaptı.

Çiftçiler, 'İmamoğlu millete emanet' ve 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz' sloganlarının yazılı olduğu dövizleri traktörlerine astı.

Çiftçilerin, korna eşliğinde sokaklardan geçtiği görüldü.