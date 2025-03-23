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Aydınlı çiftçilerden İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı traktörlü eylem!

Aydınlı çiftçiler, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı traktörlü eylem gerçekleştirdi. Bir çiftçi, traktörüne 'İmamoğlu millete emanet' yazılı döviz astı.

Güncel
  • 23.03.2025 14:11
  • Giriş: 23.03.2025 14:11
  • Güncelleme: 23.03.2025 14:25
Kaynak: Haber Merkezi
Aydınlı çiftçilerden İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı traktörlü eylem!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanma kararının ardından tepkiler yükseliyor.

Aydın'da çiftçiler, tutuklama kararını protesto etti. Onlarca çiftçi traktörlü eylem yaptı.

Çiftçiler, 'İmamoğlu millete emanet' ve 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz' sloganlarının yazılı olduğu dövizleri traktörlerine astı.

Çiftçilerin, korna eşliğinde sokaklardan geçtiği görüldü.

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