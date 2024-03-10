Aydınlı iş insanı Günday hayatını kaybetti
Aydın’da siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden olan Halis Günday hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Aydın’ın sevilen simalarından 85 yaşındaki Halis Günday bir süredir yakalandığı amansız hastalığa karşı tedavi görüyordu. Aydın ve Efeler Belediye Meclis üyeliği yapan ve son olarak 2014-2019 döneminde Efeler Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulunan Günday doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Günday’ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.
Günday’ın cenazesinin 11 Mart Pazartesi günü Bey Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.