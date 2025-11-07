Aydınlı tarım işçileri geçinemiyor: "Çocuğuma harçlık veremiyorum"

Aydın’ın Nazilli ilçesinde portakal ve mandalina bahçelerinde çalışan işçiler, düşük yevmiyeler ve artan maliyetler nedeniyle geçimlerini sağlayamadıklarını dile getirdi.

Akdeniz sineği nedeniyle mahsullerinin büyük kısmının çürüdüğünü söyleyen üreticiler ise hem çiftçilerin hem işçilerin zor durumda olduğunu belirtti.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde portakal ve mandalina bahçelerinde çalışan işçiler, düşük yevmiyeler nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını, kazandıkları paranın bir çuval un almaya bile yetmediğini söyledi.

Bir kadın işçi, yevmiyesinin emeğini karşılamadığını belirterek, “Bizim yevmiyelerimiz bin lira. Bin lira alıyoruz ama bir tüp, bir çuval un bile alamıyoruz çalıştığımızda. Çocuk okutuyoruz, evimize masraf yapıyoruz. Okuyan çocuğum var, Kastamonu’da üniversitede okuyor. Her ay para göndermek zorundayız ama zorlanıyoruz. Çocuğuma harçlık veremiyorum. Eşim de çalışsa da yetmiyor. Tarla sahibimiz de kazanamıyor ki yevmiyeler artsın” diye konuştu.

Bir diğer kadın işçi ise evlenme hazırlığında olan oğluna destek olamadığını belirterek, “Oğlumu evlendirmedik. Bu yevmiyelerle ne edeceğiz? Evler pahalandı, her şey gelin üstünde. Biz iş edemiyoruz, o yüzden çalışmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Bir erkek işçi de yaşadıkları zorluğu, “Bir çuval un alabilsek ne mutlu, ama alamıyoruz” sözleriyle özetledi.

"ÜRETİCİ DE İŞÇİ DE ZOR DURUMDA"

Mandalina bahçesinde çalışan Berkay Sağ, son dönemde Akdeniz sineği nedeniyle büyük zarar yaşadıklarını ifade etti. Sağ, “Yaklaşık iki haftadır mandalinaya geliyoruz. Son zamanlarda Akdeniz sineği yüzünden çok fazla zayiatımız var. Hem mal sahibi hem biz çalışanlar için toplaması, işlemesi, satması çok zor hale geldi. Artan maliyetler ve vergiler yüzünden üretici de işçi de geçinemiyor" dedi. Genç yaşına rağmen umudunu kaybettiğini belirten Sağ, “23 yaşındayım, gelecek yıllar için çok fazla umudum yok. Eskiden ucu ucuna geçiniyorduk, şimdi o bile mümkün değil. İş bulmak da zorlaştı. Ben kepçe operatörüyüm ama iş bulamadığım için geçici olarak burada çalışıyorum” diye konuştu.

“TOPLADIĞIMIZ MANDALİNA İŞÇİLİK PARASINI BİLE KURTARMIYOR”

Bahçe işlerinde çalışan Burak Günden ise pazarcılıktan geçimini sağlayamadığı için amcasının bahçesinde çalıştığını söyledi. Bu yıl mandalina üretiminde büyük zarar yaşadıklarını belirten Günden, “Bu sene çok kötü geçti. Şu an yerde belki 300-400 bin liralık mandalina yatıyor. Topladığımız mandalina işçilik parasını bile kurtarmıyor. Sinek ilacı atıyoruz ama fayda etmiyor. Bir şişesi 1000 lira, her seferinde 7-8 şişe kullanıyoruz. Bir ilaçlama 20 bin lirayı buluyor ama yine sonuç yok” dedi.

Haldeki fiyatların düşük olduğunu söyleyen Günden, “Hale gönderiyoruz ama 7-8 liradan bahsediyorlar. ‘Verin, en azından işçiye ödeyelim’ diyoruz ama o da çıkmıyor. Mal bir hafta bekleyince çürüyor, imha etmek zorunda kalıyoruz. Bu bahçenin kilo maliyeti 10 lira. Sadece ilaç, işçilik ve mazotla zaten zarardayız” ifadelerini kullandı.

Günden, üretici fiyatı ile market fiyatı arasındaki farkın adaletsiz olduğunu belirterek, “Marketlerde 25-30 liraya, hatta 50 liraya satılan mandalina bizde 7-8 liraya bile alınmıyor. Bu kadar farkı anlamak mümkün değil. Görüyorsunuz, mandalin dalında çürümüş halde. Sağlam olsa düşmezdi. Biz bunu portakal gibi toplamayız, makasla tek tek keseriz. Bu kadar emek boşa gidiyor” dedi.

Günden, üreticinin ayakta kalması için devlet desteğine ihtiyaç olduğunu belirterek, “Mazot konusunda destek verilsin. Çiftçiye özel bir kart çıkarılsın, mesela ‘Ziraat Kart’ gibi. Yüz dönüm tarla işleyen çiftçiye belli miktarda vergisiz mazot verilsin. Fazlasını istemiyoruz ama destek böyle olmalı” diye konuştu.

“ALLAH’IN VERDİĞİ NİMETİ ÇÖPE ATMAK BİZE YAKIŞMAZ”

Günden, ellerinde kalan mandalinleri sonuna kadar işlemeye devam ettiklerini belirterek, “Allah’ın verdiği nimeti çöpe atmak bize yakışmaz. En azından zararımızı çıkarana kadar işleyeceğiz. Vatandaş ucuz da olsa mandalini yiyebilsin istiyoruz. Burada çalışan insanlar evlerine ekmek götürüyor, bu ekmek kapısı kapanmasın” ifadelerini kullandı.

İşçilerin topladığı mandalinaların bir kısmı çürüdüğü için pazarcılar ve tüccarlar tarafından alınmıyor. Bu durumda işçiler, çürük mandalinaları çöpe dökmek zorunda kalıyor.