Aydıntepe’de termometreler 37 dereceyi gösterdi

Sıcak havanın etkili olduğu Bayburt’ta en yüksek sıcaklık 37 derece ile Aydıntepe ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgâr güney ve batılı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

En yüksek hava sıcaklığı Aydıntepe’de 37 derece, Bayburt merkezde 36, Demirözü’nde 35 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.