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Aydoğan’ın kumpas suç duyurusuna takipsizlik

Güncel
  • 22.10.2024 04:00
  • Giriş: 22.10.2024 04:00
  • Güncelleme: 22.10.2024 04:00
Aydoğan’ın kumpas suç duyurusuna takipsizlik
Aydın Aydoğan (Fotoğraf: MA)

Haber Merkezi  

Gezi Direnişi’nde gözaltına alınan ve bombalı aracın kendisine ait olduğu yönünde ifade imzalatılmak istenen Aydın Aydoğan’ın polisler hakkında yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. Aydoğan, olaya ilişkin yaptığı suç duyurusu Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararına rağmen bir kez daha takipsizlikle sonuçlandı. Aydoğan, “Gerekirse yine AYM’ye kadar gideriz. AYM’ye, AYM kararları uygulanmıyor, diyerek gideceğiz" dedi.

Aydoğan, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gezi Direnişi’ne katılanlara yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin suç duyurusunda bulunduktan sonra 13 Aralık 2017’de gözaltına alınmıştı.

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