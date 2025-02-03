Ayhan Barut Kimdir? CHP Milletvekili Ayhan Barut'un kariyeri ve siyasi hayatı
Ayhan Barut kimdir sorusu CHP Milletvekili Ayhan Barut'un kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Ayhan Barut'un kariyeri ve siyasi hayatı!
Ayhan Barut kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ayhan Barut'un kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Ayhan Barut Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Ayhan Barut'un kariyeri ve siyasi hayatı!
AYHAN BARUT KİMDİR?
Ayhan Barut, Türk siyasetçi ve ziraat mühendisidir. 1967 yılında Adana'da doğmuştur. Aslen Adanalıdır. Eğitim hayatına Adana’da başlamış, lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Barut, mesleki kariyerinin yanı sıra siyasi kimliğiyle de öne çıkmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
AYHAN BARUT'UN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Ayhan Barut'un kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 1990-2018 – Ziraat mühendisi olarak tarım sektöründe çeşitli görevlerde bulundu.
- 2016-2018 – Adana Çiftçiler Birliği Başkanlığı yaptı.
- 2018 – Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Adana Milletvekili seçildi.
- 2018-2023 – Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi olarak görev aldı.
- 2023- – CHP Adana Milletvekili olarak siyasi çalışmalarına devam etmektedir.