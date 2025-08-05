Ayhan Bilgen'den Bahçeli'ye ziyaret

Eski HDP Kars Milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bilgen ziyaretini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bilgen paylaşımında "Geçmiş olsun dileklerimizle birlikte, toplumsal barış konusundaki katkıları dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.