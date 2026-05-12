Ayhan Bora Kaplan davası: 3 emniyet müdürü beraat etti, 1 polise hapis cezası
FETÖ'den firari durumunda bulunan Cevheri Güven'e bilgi ve belge sızdırdıkları gerekçesiyle yargılanan üç emniyet müdürü beraat etti, bir polis memuru hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Kaynak: ANKA
Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan beraat etti.
Tutuklu sanık polis memuru Serkan Dinçer’e ise 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi.