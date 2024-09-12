Ayhan Bora Kaplan davası: AKP milletvekili aday adayı tanık olarak dinlendi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 18'i tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşması Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediyor.

Sanık Fethi Koyuncu’nun avukatı Uğur Ulutaş, "2018 ve 2021’deki soruşturmaların birleştirilmesi hukuka aykırıdır. Müvekkilimin 2018’den önce Albüm ve Tren Bar ile hiçbir alakası yoktur. Tape kayıtları gündelik konuşmalar ve ticari faaliyete ilişkindir. Gizli tanıkların hukuksuzca dinlendiği ve yönlendirildiği de dosyada sabittir. Bu dosyada tartıştığımız tüm deliller hukuka aykırı. Bora Kaplan’dan talimat aldığına dair de herhangi bir tespit yok. Bir yılı geçen tutukluluk infaza dönüştü. Artık adli kontrol tedbirleri ve tahliye istiyoruz” savunmasını yaptı.

"ERKAN DOĞAN MADDE BAĞIMLISI GÖRÜNTÜSÜNE SAHİPTİ"

Tutuklu sanıklardan eski AKP Ankara İl Başkanı Barış Kurt’un avukatı Nazmi Kobal, ek uzman mütalaası sundu. Kurt’un tanığı olarak dinlenen Sultan Seyhan, 2015 ve 2023 seçimlerinde Samsun’dan milletvekili aday adayı olduğunu bildirdi.

Seyhan’ın AKP’den aday olduğu öğrenildi. Seyhan, "Ayrıca ben Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı olarak da görev yaptım. Erkan Doğan beni gördüğünde olayın yaşandığı kattaydım. Ofis oradaydı. O yüzden sesleri duyduk. Erkan Doğan’ın yüzünde kan vs. yoktu. Bu çocuğun madde bağımlığıyla alakalı bana daha önce tedavisine ilişkin bir ricada bulunulmuştu. Ben yıllarca psikiyatri hastanesinde çalıştım o yüzden insanların tavırlarını anlayabilirim; olay günü Erkan Doğan’ın tavırları ve görüntüsü madde bağımlısı olan bir görüntüye sahip." dedi.

"SAVCILIK MAKAMI GİBİ SORU SORUYORUZ"

Söz alan sanık Barış Kurt’un avukatlarından Doç. Dr. Sinan Kocaoğlu, Mahkeme Başkanına; “Savcılık makamı gibi soru soruyoruz gerçeği ortaya çıkartmak için. Siz hiç soru sormuyorsunuz, neden soru sormuyorsunuz” diye sordu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Tanıklara sorun varsa konuş, yoksa sus" diyerek avukat Kocaoğlu’nun mikrofonunu kapattı.

"BİLİRKİŞİ RAPORUNDA HATALAR VAR"

Dosyaya Kurt'un avukatı Nazmi Kabol'un talebi doğrultusunda uzman mütalaası hazırlayan bilirkişi Sinan Yakut, bilişim uzmanı Taha Zengin ile birlikte bu raporu hazırladıklarını kaydederek, "Avukat Nazmi Kobal tarafından 17 maddelik bir raporun incelenmesi talep edildi ben de bunu inceledim ve bir rapor hazırladım” dedi. Yakut özetle söz konusu HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunda hatalar olduğu vurguladı ve "Mesela Erkan Doğan tarafından Barış Kurt aranıyor. Ancak polis tutanaklarında tam tersi yazıyor. Barış Kurt’un Ayhan Bora Kaplan ile aynı yerde baz verip verilmediği soruldu. Aralarında 10 km’lik bir mesafenin olduğunu tespit ettik biz" dedi.

Duruşmaya saat 13.30’a kadar ara verildi.